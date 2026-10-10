قاليباف: الشهيدة افتخاري كرّست جهودها لمتابعة مشكلات المواطنين في أبعد مناطق سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف قال إن الشهيدة نصرت افتخاري كانت امرأة متخصصة ومثقفة تنحدر من أوساط الشعب، ولم تبتعد عن الصعوبات، بل توجهت إلى قلب المناطق المحرومة، وتابعت مشكلات المواطنين في أبعد مناطق المحافظة وأقلها حظاً من الاهتمام.

وأضاف أن الشهيدة افتخاري عملت على معالجة مشكلات المواطنين ومتابعة شؤون مختلف القوميات والعشائر، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة والمساهمة في حل مشكلات الناس.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة أن تتابع الجهات المعنية هذه الجريمة بكل إمكاناتها، وصولاً إلى تحديد هوية جميع المتورطين والآمرين بها وإنزال العقاب الحازم بهم.

واعتبر قاليباف أن اغتيال خَدَمة الشعب يعكس العجز الاستراتيجي للعدو في مواجهة الرصيد الاجتماعي للبلاد، مؤكداً أن المساس بهذه الدماء الطاهرة ستكون له كلفة رادعة ومؤلمة.