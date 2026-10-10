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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٤٢ م

قاليباف: الشهيدة افتخاري كرّست جهودها لمتابعة مشكلات المواطنين في أبعد مناطق سيستان وبلوشستان

قاليباف: الشهيدة افتخاري كرّست جهودها لمتابعة مشكلات المواطنين في أبعد مناطق سيستان وبلوشستان

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن استشهاد الدكتورة نصرت افتخاري، نائبة الشؤون الثقافية والاجتماعية في قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، أثناء أداء واجبها في خدمة المواطنين، يمثل خسارة مؤلمة ومؤثرة، مشدداً على ضرورة ملاحقة جميع منفذي الجريمة والآمرين بها ومعاقبتهم بحزم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف قال إن الشهيدة نصرت افتخاري كانت امرأة متخصصة ومثقفة تنحدر من أوساط الشعب، ولم تبتعد عن الصعوبات، بل توجهت إلى قلب المناطق المحرومة، وتابعت مشكلات المواطنين في أبعد مناطق المحافظة وأقلها حظاً من الاهتمام.

وأضاف أن الشهيدة افتخاري عملت على معالجة مشكلات المواطنين ومتابعة شؤون مختلف القوميات والعشائر، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة والمساهمة في حل مشكلات الناس.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة أن تتابع الجهات المعنية هذه الجريمة بكل إمكاناتها، وصولاً إلى تحديد هوية جميع المتورطين والآمرين بها وإنزال العقاب الحازم بهم.

واعتبر قاليباف أن اغتيال خَدَمة الشعب يعكس العجز الاستراتيجي للعدو في مواجهة الرصيد الاجتماعي للبلاد، مؤكداً أن المساس بهذه الدماء الطاهرة ستكون له كلفة رادعة ومؤلمة.

رمز الخبر 1974545
محمدرضا غفاری

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