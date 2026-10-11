رضائي: قوى أكبر من أمريكا حاولت غزو إيران لكنها انتهت في نهاية المطاف إلى مزبلة التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني اللواء محسن رضائي، في مقابلة تلفزيوينة أن ترامب يلجأ إلى التهريب من خلال توظيف مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون في المياه الساحلية العمانية.

ترامب يدعي كل يوم أن مضيق هرمز مفتوح، ولكنني أجيب: أنتم تمارسون التهريب، لكن المضيق تحت سيطرة إيران، ونحن نديره.

وقال اللواء رضائي : قائد القيادة المركزية الأمريكية يشرف على عمليات التهريب كما يستخدم الجيش الإماراتي في ذلك.

واضاف: يستخدمون من 5 إلى 6 قوارب صغيرة لنقل النفط إلى ناقلات نفط أكبر ولكننا نستهدف أيضًا من 5 إلى 6 قوارب منهم كل ليلة.

وصرح اللواء رضايي ان الحرب الأمريكية على إيران من أكثر الحروب حماقةً في تاريخ البشرية، مشيرا إلى ان إدارة ترامب سلّمت زمامها لنتنياهو دون تقدير دقيق لعواقب الدخول في الحرب.

سنعمل تدريجياً على اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لمواجهة الإجراءات العدائية الأميركية

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى ان التضخم في الولايات المتحدة يبلغ حالياً مستويات مرتفعة جداً، مضيفا: الأميركيون غير قادرين على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين والعسكريين.

واكد اللواء رضائي ان الشخص الذي يريد الآن اتخاذ إجراءات ضدنا سيواجه في نهاية المطاف هزيمة اقتصادية كبرى.

واضاف: سنعمل تدريجياً على وضع التوقعات واتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لمواجهة الإجراءات العدائية الأميركية.

ولفت اللواء رضائي إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة مؤكدا انها تدل على ضعف هذا النظام ويأسه.

سندمر اصول امريكا البالغة القيمة اذا اندلعت الحرب مجددا

وصرح اللواء رضائي: مستعدون تماما لاستعراض قدرات جديدة إذا اندلعت الحرب مجدداً، واضاف: لدى أميركا أصول بالغة القيمة في الإمارات وحول مضيق هرمز ولم نُدرجها بعد ضمن أهدافنا.

وتابع اللواء رضائي: إذا اندلعت الحرب فسيتم تدمير العديد من الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي ومواقع أخرى في المنطقة.

واكد اللواء رضائي انه إذا وقعت اليوم أيّة مواجهة جديدة فسنواجه العدو بخطة أوسع بكثير وأكثر شمولاً، مشيرا إلى ان قيمة الكابلات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي الموجودة في المنطقة تزيد على تريليوني دولار.