حرس الثورة: اصطدام ناقلة نفط عملاقة مخالفة بلغم بحري في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في إعلانها رقم 19: اصطدمت ناقلة عملاقة بلغم بحري مساء اليوم في المنطقة الجنوبية لمضيق هرمز وتعرضت لانفجار وحريق في غرفة محركها.

وجاء في جزء آخر من هذا البيان: أن هذه السفينة التي تحمل حمولة من النفط الخام، والتي كانت في طريقها لمغادرة مضيق هرمز، أوقفت جميع أنظمتها الملاحية وخالفت قوانين مضيق هرمز، وتعرضت لهذا الحادث بسبب مرورها عبر الطريق غير المصرح به. وهذه هي ناقلة النفط الثالثة التي تصطدم بألغام بحرية على الطريق غير المصرح به في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران منذ أمس.

وفي النهاية، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني: أن جميع السفن في مضيق هرمز التي تغلق أنظمة الملاحة وتحديد الهوية الخاصة بها سيتم تصنيفها على أنها معادية وسيتم التعامل معها بقوة وحسم.