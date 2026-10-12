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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٠٢ ص

وزير الداخلية يتوجه إلى جمهورية أذربيجان

وزير الداخلية يتوجه إلى جمهورية أذربيجان

توجه وزير الداخلية إلى باكو بدعوة رسمية من نظيره الأذربيجاني، للقاء مسؤولي هذا البلد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسكندر مؤمني، وزير الداخلية، توجه إلى باكو بدعوة رسمية من نظيره الأذربيجاني، للقاء مسؤولي هذا البلد.

ويشمل برنامج رحلة الدكتور مؤمني إلى هذا البلد اللقاء والمحادثة مع ولاية عيوضوف، وزير الداخلية، وعدد آخر من مسؤولي جمهورية أذربيجان.

ويرافق وزير الداخلية في هذه الرحلة ساجدي نيا، رئيس منظمة إدارة الأزمات في البلاد، ومحافظ أردبيل، ومحافظ غيلان، و عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، و مستشار الوزير ورئيس مركز الإعلام،و مستشار الوزير ورئيس شؤون العلاقات الدولية في وزارة الداخلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974587

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