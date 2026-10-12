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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٣٦ ص

ليخاتشيف: 135 موظفاً من "روساتوم" عادوا إلى إيران

ليخاتشيف: 135 موظفاً من "روساتوم" عادوا إلى إيران

قال مسؤول روسي رفيع إن 135 موظفاً من شركة روساتوم الحكومية عادوا إلى محطة بوشهر النووية في إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن ريا نوفوستي أن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روساتوم، أعلن أن الشركة رفعت عدد موظفيها الذين عادوا إلى محطة بوشهر النووية في إيران إلى 135 شخصاً.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين يعملون في جميع منشآت محطة بوشهر الثلاث، وهي وحدتان قيد الإنشاء ووحدة قيد التشغيل.

وقال هذا المسؤول الروسي إن 9 موظفين آخرين من الشركة دخلوا إيران لإجراء أعمال الصيانة المبرمجة والوقائية في الوحدة العاملة رقم واحد من محطة بوشهر. وبذلك وصل العدد الإجمالي للموظفين الهندسيين والفنيين في روساتوم في موقع المحطة إلى 135 شخصاً.

وكان قد أُفيد سابقاً بأن 80 موظفاً من روساتوم عادوا إلى محطة بوشهر.

/انتهى/

رمز الخبر 1974588

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