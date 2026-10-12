اللواء محبي: الغرب سيعود إلى خليج الخنازير ذلولة ومهانة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء حسين محبي، معاون العلاقات العامة والمتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، قال في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: في معركة حران، دُمّر جيش كراسوس على يد رجال الأشكانيين. وفي معركة الرها، وقع جيش فاليريان أسيراً على يد محاربي الساسانيين.

وأشار إلى الحروب المفروضة الأخيرة، فقال إن جيوش إبستين في الخليج الفارسي تبددت في معركة رمضان بقوة مقاتلي إيران الإسلامية، وإن الحضارة الغربية ستعود في المعركة النهائية بذل إلى خليج الخنازير.

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري في ختام رسالته : نحن بانتتظاركم...

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