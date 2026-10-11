رئيس البنك المركزي الإيراني: الانهيار الاقتصادي لا يتحقق بالبيانات السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، صرّح رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي (بسنت) التي تحدث فيها عن "طباعة النقود" وكرر مزاعم انهيار الاقتصاد الإيراني، قائلاً: "اليوم، ووفقاً لوعد وزير الخزانة الأمريكي، كان اليوم الأخير من مهلة الأسبوعين المزعومة لانهيار الاقتصاد الإيراني. وبدلاً من أن يتحدث السيد بسنت عن نتيجة وعده الذي قطعه قبل أسبوعين، ذهب للحديث عن طباعة النقود في إيران".

وأضاف همتي: "يجب قياس الحقائق الاقتصادية من خلال مؤشرات قابلة للقياس، وليس من خلال المواقف السياسية".

وبحسب رئيس البنك المركزي، فإن أحدث الأرقام الصادرة عن البنك تظهر أن معدل نمو السيولة النقدية على مدى 12 شهراً قد انخفض من 56.4% في شهر يونيو 2026 إلى 51.6% في شهر سبتمبر 2026؛ أي بتراجع قدره 4.8 نقطة مئوية خلال ثلاثة أشهر. وخلافاً للمزاعم الأمريكية، سجل نمو السيولة النقدية في شهر سبتمبر أدنى مستوياته عند 1.3%. كما أنه بفضل تدخل البنك المركزي في سوق العملات الأجنبية، توقف المسار الصعودي لأسعار الصرف الناتجة عن التوقعات النفسية، بل واتخذ منحىً تنازلياً.

وتابع رئيس البنك المركزي قائلاً: "الضغوط الاقتصادية هي حقيقة يلمسها ويعيشها الشعب، لكن الانهيار الاقتصادي لا يثبُت بالعقوبات والتهديدات، ولا بالبيانات السياسية".