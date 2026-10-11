العميد نقدي: سنواجه أي عدوان برد مدمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد نقدي، اشار اليوم الاحد، في كلمة القاها في المناورة الكبرى "فدائيو إيران" التي شارك فيها 30 ألف شخص في بيرجند (تقع في محافظة خراسان الجنوبية في شرق ايران)، الى الحضور المستمر للشعب في التجمعات والبرامج المرتبطة بدعم الجمهورية الإسلامية، وقال: إنّ الشعب الإيراني أظهر بثباته في الميدان دعمه للبلاد ومبادئ الثورة، وهذا الحضور يعبّر عن عمق المعتقدات الدينية وتشبّثهم بالقيم الإسلامية.

وأشار إلى المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوى الخارجية على مدى 47 عاماً مضت، وأضاف: إنّ أعداء الثورة الإسلامية استخدموا أدوات مختلفة مثل الاغتيال والأعمال العنيفة وإثارة الاضطرابات والشغب والتحركات الحدودية وفرض الحرب لإضعاف النظام، لكنه قال إنّ هذه الإجراءات لم تتمكّن من القضاء على إرادة الشعب الإيراني لمواصلة مسار الثورة.

واعتبر كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري، في جزء آخر من كلمته، ان الإيمان والمعتقدات الدينية للشعب من العوامل المهمة لصمود المجتمع أمام الضغوط، وقال: إنّ انتصار الشعب ومقاومته ينبغي البحث عنهما في المعتقدات الدينية والعبودية لله وتشبّثهم بالقيم الإسلامية.

وأشار إلى مكانة محافظة خراسان الجنوبية في مجالات التضحية والفداء، وقال: إنّ هذه المحافظة، رغم بُعدها الجغرافي عن بعض مراكز الصراع، قدّمت 2400 شهيد، وهو ما يعبّر عن روح التضحية ومعتقدات أهالي المنطقة.

وأشار العميد نقدي إلى الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: إنّه يعتقد أنّ أحد آمال الأعداء هو أن تؤدي المشكلات المعيشية والضغوط الاقتصادية إلى تعب الشعب وتقليل حضوره في الساحة، وتهيئة الأرضية لظهور الخلافات والاضطرابات الداخلية.

وأضاف: إنّ الشعب الإيراني، رغم المشاكل الاقتصادية، لا يزال حاضراً في الساحة، ومشاركته في التجمعات والمساعدات الشعبية تُظهر أنه لا يمكن فصله عن معتقداته ومواقفه بمجرد الضغوط الاقتصادية.

كما شدّد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، قائلا: يجب أن يكون جميع شرائح المجتمع إلى جانب بعضهم بعضاً، وألّا يسمحوا للخلافات الداخلية بأن تتحوّل إلى أرضية لاستغلال الأعداء.

ونوه العميد نقدي إلى التهديدات العسكرية لأمريكا وحلفائها، وقال: لقد تحدّث الأعداء خلال السنوات الماضية مراراً عن خيارات مختلفة لمواجهة إيران، لكنه يعتقد أنّ المواجهة المباشرة وردّ القوات المسلحة الإيرانية قد أظهرا أنّ التهديد العسكري يواجه عقبات جدية.

كما شدد العميد نقدي أنه في حال تكرار الهجمات العسكرية، فإنّ مصالح الطرف المقابل وبناه التحتية في المنطقة ستكون أيضاً عرضة للردّ الإيراني.

وأشار إلى أهمية البنى التحتية للطاقة والتكنولوجيا في المنطقة، وحذّر من التبعات المحتملة لتوسّع النزاعات.

وختاما أشار كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري إلى دور القيادة في إدارة تحوّلات البلاد، وشدّد على ضرورة الحفاظ على التماسك وجاهزية الشعب والقوات المسلحة.