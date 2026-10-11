غريب آبادي: إيران على أهبة الاستعداد لحماية جزرها

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه صرّح غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، خلال زيارته اليوم الاحد إلى محافظة هرمزجان، بأن زيارة مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في ميناب وتكريم شهداء المدرسة من المتلامذة والمعلمات كانا من أهم أهداف زيارته.

وفي إشارة إلى المتابعة القانونية والدولية للجريمة الاميركية في استهداف مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، قال غريب آبادي: "تتم مراجعة جميع السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بهذه الجريمة في المحافل الدولية والمحاكم الأجنبية".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، جاهزية الشعب الايراني وقواته المسلحة للدفاع عن الوطن، مضيفًا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبنا في اتم الاستعدادات لحماية البلاد، وهرمزجان، وبندر عباس، والجزر، بكل قوة".