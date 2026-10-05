روسيا: ستارلينك تهديد جدي للدول المستقلة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قالت في مقابلة مع ريا نوفوستي إن استخدام أنظمة الاتصالات الفضائية المشابهة لستارلينك يُستخدم بشكل متزايد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن هذا الاتجاه يتحول إلى تهديد واسع.

وأشارت إلى الأدلة التي قدمتها إيران حول الاستخدام والاستيراد غير القانوني لستارلينك إلى هذا البلد، ووصفت مثل هذه الوقائع بأنها استهانة من مشغلي الأقمار الصناعية وداعميهم بقوانين الدول المستقلة.

وقالت هذه الدبلوماسية إن إيران قدمت في عام 2022 أدلة على استخدام محطات ستارلينك لتنسيق أعمال الشغب. ومنذ ذلك الحين، تضرر أكثر من 10 دول من الاستخدام غير القانوني لمثل هذه الأنظمة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن أجهزة ستارلينك غير القانونية لا تزال تُكتشف في إيران، وقالت إن مشغل هذا النظام تحدث عن إمكانية تعليق الخدمات عن بُعد. وهذا الوضع يمثل مقاربة ساخرة لقوانين الدول المستقلة.

وفي 25 سبتمبر، طلب ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، من إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، توسيع تغطية ستارلينك ليمكن أوكرانيا من استخدام الاتصالات الفضائية لمهاجمة منصات الصواريخ الروسية التي تطلق صواريخ باليستية.

وبعد ذلك، أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم رئيس الجمهورية الروسية، في مقابلة أن تزويد ستارلينك المحتمل لتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الروسية سيكون خطوة خطيرة وغير مدروسة.

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