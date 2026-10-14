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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٩:٥٣ ص

عراقجي يؤكد على ضرورة استثمار القدرات الدبلوماسية

عراقجي يؤكد على ضرورة استثمار القدرات الدبلوماسية

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى أيرلندا بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي وأجرى معه محادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إسحاق آل حبيب، سفير إيران لدى أيرلندا، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي يوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء، قدم آل حبيب تقريراً حول أحدث التطورات في نطاق عمله الدبلوماسي، وواقع العلاقات، والقضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيرلندا.

وفي معرض تأكيده على التزام إيران بتوظيف كافة القدرات الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية، شدد وزير الخارجية السيد عباس عراقجي على أهمية مواصلة المشاورات النشطة، والبيان الفعال لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية، ومتابعة القضايا الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974657
جواد ماستری فراهانی

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