صادرات المنتجات القائمة على المعرفة تبلغ 763 مليون دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة في رئاسة الجمهورية أن تورج أمرائي قال في ندوة تخصصية حول تصدير المنتجات والخدمات القائمة على المعرفة، عُقدت بمناسبة اليوم الوطني للتصدير في مقر المعاونية العلمية، مهنئاً بهذه المناسبة الفاعلين في مجال التكنولوجيا: إن التصدير القائم على المعرفة أمر مشرف للشركات التي وجدت، رغم كل القيود والضغوط، نافذة لعرض المعرفة والمنتج الإيراني في الأسواق العالمية.

تسجيل 763 مليون دولار من الصادرات الرسمية

وأعلن معاون تطوير الشركات القائمة على المعرفة إحصاءات تصدير هذا المجال في عام 2025، فقال إن صادرات المنتجات القائمة على المعرفة الرسمية بلغت 763 مليون دولار، بنمو بلغ 30% مقارنة بالعام الماضي. وبالطبع، فإن هذا الرقم يتعلق فقط بالمنافذ الرسمية والمجالات غير الدفاعية، وبالنظر إلى مسارات التصدير غير الرسمية التي لا تُسجل في البيانات الجمركية، يُقدَّر أن القدرة الحقيقية للتصدير القائم على المعرفة أعلى بكثير من هذا الرقم.

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