إيران تغير تكتيكاتها للتعامل مع السفن المخالفة في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة "رويترز" بأن البلاد تطبق أساليب جديدة لإدارة مضيق هرمز ومعاقبة السفن المخالفة.

وأوضحا أن هذه الإجراءات الجديدة سارية المفعول منذ عشرة أيام وتستهدف السفن التي لا تلتزم بالمسارات المحددة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف المسؤولان أن الاستراتيجية الجديدة تنطوي على تغييرات في طبيعة وشدة الإجراءات المتخذة. وفي حين تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى خفض أسعار النفط العالمية قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فإن أحد الأهداف الكامنة وراء تحول إيران في استراتيجيتها هو إبقاء أسعار النفط مرتفعة؛ وقد اتُخذ هذا القرار بتنسيق كامل بين قيادات النظام.

ومؤخراً، أعلنت دائرة العلاقات العامة في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط كانت تحمل 750 ألف برميل من النفط الخام حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به، متجاهلةً تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري، مما أدى إلى اصطدام السفينة بلغم بحري تسبب في وقوع انفجار وحريق هائل.

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