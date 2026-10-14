تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابي عميل للعدو الأمريكي-الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تنفيذ حكم الاعدام بحق مصطفوي شنقاً؛ حيث تسببت عملياته المسلحة في إصابة عدد من المواطنين، بمن فيهم طفلة صغيرة.

كان مصطفوي عنصراً مسلحاً مرتبطاً بالعدو الأمريكي-الصهيوني ومنتمياً إلى الحركة الملكية البغيضة، وقد شن عمليات مسلحة في كرمان تزامنت مع عدوان العدو على البلاد.

وتشير سجلات القضية إلى أنه نفذ عمليات إرهابية مسلحة في كرمان في مناسبات متعددة:

في الواقعة الأولى، بتاريخ 24 مارس 2026 ، أطلق النار في ساحة "آزادي"، مما أدى إلى إصابة مواطن وطفلة صغيرة.

وفي واقعة لاحقة بتاريخ 21 أبريل ، أطلق النار على جنود مجندين ومركبات عابرة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وكشف التحليل الفني ووثائق القضية أن هذا الإرهابي كان عضواً نشطاً في شبكة إرهابية ملكية محلية، وكان يحتفظ بعلاقات واسعة مع وسائل إعلام معادية مرتبطة بالملكيين.

كما كان نشطاً خلال محاولة الانقلاب في شهر يناير، حيث أرسل مقاطع فيديو وصوراً إلى شبكات معادية. وخلال "حرب رمضان"، قام بتصوير مواقع تعرضت لضربات مقذوفات العدو وأرسل اللقطات إلى شبكات مناهضة لإيران. وكشفت الأدلة المستخرجة من هاتف المدان المحمول عن رسائل أرسلها إلى شبكات ناطقة بالفارسية، أبدى فيها استعداده لتنفيذ عملية إرهابية في مطار كرمان.

كما أرسل العديد من الرسائل إلى حساب إسرائيلي رسمي يعمل باللغة الفارسية. وتشير سجلات القضية أيضاً إلى أن المدان حاول سابقاً -في مناسبتين منفصلتين- إطلاق النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة على طريق كرمان-ماهان السريع، إلا أنه فشل في تحقيق أهدافه الخبيثة.

وقد تم تحديد هوية علي سينا مصطفوي وإلقاء القبض عليه. أسفر تفتيش المخبأ الذي استخدمه هذا العنصر المعادي عن العثور على بندقية "برنو" (Brno) مزودة بمنظار، وبندقية صيد (شوت‌غان)، وسلاح صيد غير مرخص، و246 طلقة ذخيرة لبندقية "برنو"، و30 زجاجة حارقة (مولوتوف).

وفي النهاية، عُقدت جلسة المحاكمة الخاصة بـ "علي سينا مصطفوي" بحضور محاميه. وشملت التهم التي نُظرت أمام المحكمة: تهمة "المحاربة" بقصد إثارة الرعب والذعر، والشروع في القتل، وإلحاق أذى جسدي متعمد عن طريق إطلاق النار، وإشهار سلاح ناري، وتصنيع وحيازة متفجرات، وإشهار السلاح لتهديد الأرواح وترويع العامة، والتواصل مع وسائل إعلام معادية تابعة للنظام الصهيوني.

واستناداً إلى الأدلة والوثائق الموجودة في ملف القضية، والتحقيقات الميدانية، وتقارير المسؤولين القضائيين، واعترافات المتهم الصريحة، حُكم على "علي سينا مصطفوي" بالإعدام. وعقب رفض الاستئناف الذي قدمه المتهم وتأييد قضاة المحكمة العليا لحكم المحكمة الابتدائية، نُفذ صباح اليوم حكم الإعدام بحق "علي سينا مصطفوي" -الذي كان عنصراً معادياً خلال "حرب رمضان" وإرهابياً مسلحاً ينتمي للحركة الملكية.

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