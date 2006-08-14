قائد الثوره الاسلاميه: علي الطلبه الجامعيين مضاعفه جهودهم السياسيه

وافادت وكاله مهر للانباء ان قائد الثوره الاسلاميه سماحه آيه الله العظمي السيد علي الخامنئي اكد اهميه الخريطه العلميه الشامله باعتبارها اهم حاجه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه داعيا لرسم معالمها وتحديد استراتيجيه واضحه لها وفق جدول زمني وذلك من اجل القيام بخطوات علميه اكبر ومواكبه متطلبات العصر الحديث.

وشدد سماحته علي ضروره تبديل الاتجاه العلمي الي حوار اجتماعي شامل في مختلف المجالات مشيرا الي ان الهدف من الخطه العشرينيه هو بلوغ ايران الي المرحله العلميه الاولي موضحا ان ذلك يتطلب قفزه علميه تتم في اطار زمني محدد واستراتيجيه واضحه.

واشار قائد الثوره الي الطاقات البشريه الكثيره المتوفره في ايران لاسيما الطلبه الجامعيين معتبرا التجارب العلميه الناجحه التي حققها الاساتذه المخضرمون ودخول بعض العلوم الحديثه الي البلاد العامل الاساس في القيام بالنهضه العلميه والاهتمام الجاد في هذا الحقل داعيا الي السير نحو انتاج العلم من خلال الدراسات والبحوث التي تقوم بها الجامعات الايرانيه.



واكد سماحه آيه الله العظمي الخامنئي ضروره الاهتمام بالنمو العلمي الذي تشهده الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وشدد علي اهميه توفير الارضيه اللازمه لهذه المرحله ابتداء من المراحل الابتدائيه واستمرارها الي الجامعات والمعاهد العلميه العليا .

واعتبر سماحته الحكومه والمجلس الاعلي للثوره الثقافيه والجهات المعنيه الاوساط التي يجب ان تتحمل مسووليتها والنهوض بهذا الواجب لتوفير ارضيه النمو العلمي موكدا ان الميزانيه التي اخذت بعين الاعتبار في الخطه التنمويه الرابعه يجب تخصيصها للبحوث والدراسات .

وقد رفع وزيرا العلم والبحوث والتقنيه والصحه والعلاج والتعليم الطبي تقريرهما الي قائد الثوره الاسلاميه سماحه آيه الله العظمي الخامنئي اشارا فيهما الي الجهود التي بذلها الوزيران في المجالات العلميه والطبيه والصحيه . / انتهي/

