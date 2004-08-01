إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع ايلاف الخبري ان خضر دعا الجميع لمساندة المعتقلين الفلسطينيين فيما اسماه "المعركة الاستراتيجية من اجل حقنا في الحياة الكريمة ومن اجل استعادة حقوقنا كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات ومعاهدات جنيف".وأضاف "من هنا نحن الأسرى ندعو جميع المؤسسات والقوى الوطنية إلى نصرة ودعم الحركة الأسيرة في معركتها المصيرية وتشكيل اللجان وتنظيم فعاليات الاعتصام والاحتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي والسجون وتحديدا أهلنا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948، أن هذه المعركة لا تقل أهمية عن معركة الحرية والاستقلال التي تخوضها جماهير شعبنا ضد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .وحسام خضر هو العضو الثاني في المجلس التشريعي الذي تعتقله إسرائيل بعد النائب مروان البرغوثي، ووجهت حكومة إسرائيل اتهامات له بتمويل مجموعات لكتائب شهداء الأقصى في شمال الضفة الغربية. وقبل اعتقاله عرف بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية ومسؤوليها.ودعا خضر جماهير الشعب الفلسطيني وقواها الوطنية للضغط على القيادة الفلسطينية من اجل "إحداث إصلاح حقيقي" حسب تعبيره.وقال خضر المحتجز في سجن هداريم الإسرائيلي، في نداء وجهه عبر محاميه رائد محاميد "يجب أن لا تنخدع جماهير شبعنا بالتغيرات الشكلية بعيدا عن التغيير في المنهج والسياسات العامة، وتقديم رموز الفساد إلى القضاء والعدالة" وطالب خضر، احمد قريع رئيس الحكومة الفلسطينية، بان يختار "حكومة من شخصيات وطنية نزيهة وذات سمعة وتاريخ ناصع"./انتهى/