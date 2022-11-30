توتر شديد يسود سجن "النقب" اثر اقتحامة من قبل وحدات القمع

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه تسود حالة من التوتر الشديد في سجن النقب الصحراوي، بعد اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال غرفة الأسير ظافر الريماوي عم الشهيدين جواد وظافر الريماوي الذين ارتقيا يوم أمس في بلدة بيت ريما.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أن وحدات القمع اقتادت كافة الأسرى في غرفة الأسير الريماوي إلى جهة مجهولة، بعدما نكلت بهم. ويعمل الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مستمر على التنكيل بالأسرى والتنغيص والاعتداء عليهم بين فترة وأخرى بهدف سلب استقرارهم وجعلهم في قلق دائم.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في رأم الله الحداد العالم والشامل في المدينة، حيث اغلقت كافة المحلات التجارية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر تسجيل ٢٢ إصابة خلال مواجهات بيت أمر، منها ٩ إصابات بالرصاص الحي، ٦ بالغاز، وإصابتان سقوط، و٥ بالمطاط.

وأفادت أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم (مفيد اخليل) إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر، وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن مواجهات وإطلاق نار شديد وقع بعد أن علق جيبان عسكريان تابعة للاحتلال في البلدة.

المصدر: شهاب

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