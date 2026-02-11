الشعب الايراني خيب آمال العدو/ مسیرات مليونية حاشدة في جميع أنحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء انطلق اليوم الأربعاء، 11 فبراير ، ملايين الإيرانيين في مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وذلك عبر مسارات محددة. ووفقًا لمجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران، سيتجمع المشاركون على الطرق المؤدية إلى ميدان آزادي بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا، لتكريم هذا اليوم الوطني مجددًا.

وفي احتفالات هذا العام، ستُقام المسيرات في أكثر من 1400 موقع في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، سيغطي نحو 7200 صحفي محلي ونحو 200 صحفي أجنبي الفعاليات لإطلاع العالم على الحضور الجماهيري والبرامج.

وفي الأيام الأخيرة، أصدرت جهات ومنظمات مختلفة رسائل تدعو فيها الناس للمشاركة بأعداد غفيرة. بما في ذلك قائد الثورة الاسلامية الذي وصف في رسالته قبل بدء المراسم الحضور الكبير بأنه رمز للوحدة الوطنية ومصدر يأس للأعداء، كما اعتبر الرئيس هذا الحضور استجابةً للضغوط الخارجية.

لا تقتصر فعاليات الاحتفال بذكرى عشرة الفجر ١٤٠٤ على المسيرات؛ ففي الليلة الماضية، في محافظة طهران، ومع إضاءة الأنوار ودعوة التكبير، سادت أجواء من الاستعداد والحماس الثوري في المدن؛ وهو حدثٌ دأبت عليه فعاليات هذه المناسبة الوطنية لسنوات.

تشمل مسارات المسيرات في العاصمة عدة محاور من مساجد مختلفة إلى ميدان آزادي، حيث تتجه الحشود المشاركة من مختلف أنحاء المدينة إلى نقطة التجمع المركزية؛ من مسجد الإمام الحسين (عليه السلام) ومسجد أبو ذر إلى مسجد الإمام السجاد (عليه السلام) ومسجد نظام مافي.

وتترافق هذه المسيرات، في ظل الظروف الراهنة، مع العديد من الرسائل السياسية والثقافية التي تُمثل جهدًا لتعزيز التضامن الوطني وإظهار حضور الشعب في الساحات الاجتماعية والسياسية.