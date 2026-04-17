١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٥:٣٦ م

بالفيديو والصور..اجتماع "البنات الفدائيات لايران"؛ استعراض القوة والتأكيد على الدفاع عن الوطن

أظهرت مشاركة بنات طهران في اجتماع "البنات الفدائيات لإيران" قوة واستعداد بناة المستقبل لهذا الوطن. ويُعدّ هذا الحدث رسالة حاسمة تُعبّر عن العزم الوطني على مواجهة أي تهديد يُحدق بإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أُقيم الاجتماع الكبير "البنات الفدائيات لإيران" بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) ويوم البنت في إيران، بحضور حاشد لمجموعات متنوعة من الفتيات والنساء، من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) إلى تقاطع ولي العصر (عليه السلام) في شارع انقلاب.

في هذا الاحتفال، الذي رافقه رفع العلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورموز المقاومة، تجلّت رسالة حاسمة تُعبّر عن العزم الوطني على مواجهة أي تهديد يُحدق بإيران الإسلامية.

يُشير هذا الحضور المهيب للفتيات إلى أن جيل اليوم، كما كان جيل الماضي، على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.

رمز الخبر 1970045
جواد ماستری فراهانی

