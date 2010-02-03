سقوط 135 شهيدا وجريحا في تفجير ارهابي في كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مصدرا أمنيا مسؤولا في محافظة كربلاء, قال لموقع السومرية نيوز, إن "عدد شهداء تفجير الدراجة المفخخة الذي استهدف موكبا للزوار الشيعة قبل ظهر اليوم على جانب الطريق الرئيس قرب المعهد الفني شرق كربلاء بلغ 19 شهيدا, فيما وصل عدد الجرحى إلى 116 شخصا ".

وكان مصدر أمني في الشرطة ذكر في وقت سابق من اليوم الأربعاء, بأن موكبا للزوار الشيعة, تعرض لانفجار دراجة مفخخة شرق كربلاء مما أسفر عن سقوط عشرة شهداء على الاقل وإصابة أكثر من 90 جريحا .

وأضاف المصدر, الذي طلب عدم الكشف عن اسمه, أن "الشهداء والمصابين توزعوا على مستشفيات المدينة ومنها مستشفى الحسين الطبي "، مرجحا ازدياد أعداد الشهداء بسبب شدة الاصابات .

من جهته, افاد مصدر طبي في مستشفى الحسين الطبي الواقع وسط كربلاء بأن "المستشفى استقبل اليوم 12 جثة لأشخاص قضوا بتفجير اليوم, فيما بلغ عدد الجرحى الذي توافدوا على المستشفى نحو 44 جريحا ".

ولفت المصدر الطبي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "من بين المصابين نساء وأطفال " من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل .

وشهدت مدينة كربلاء, قبل منتصف الليلة الماضية, انفجار عبوة ناسفة عند مدخل المدينة, من جهة قضاء الهندية, أسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء, وأكثر من 30 جريحا .

يذكر أن محافظة كربلاء, تشهد توافد ملايين الزوار في ذكرى زيارة الأربعين التي تصادف في العشرين من شهر صفر, وهو اليوم الذي يصادف مرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام )عام 61 للهجرة, وتمثل هذه الزيارة احدى أهم الزيارات التي يقوم بها المسلمون الشيعية إلى مدينة كربلاء, وأصبح هؤلاء الزوار يؤدون هذه الزيارة سيراً على الأقدام من كافة مناطق العراق, ويستغرق طريق بعضهم عدة أيام في المشي قبل الوصول إلى كربلاء ./انتهى/