الرئيس الايراني: العدو لايريد أن تقف بلادنا على قدميها، لكننا اذا عزمنا، فلن يستطيع أحد إيقاف نمونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بزشكيان خلال كلمة له القاها في مراسم افتتاح مشاريع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما يميز الإنسان عن سائر مخلوقات الله هو العلم والوعي، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم حول تعليم آدم الأسماء وسجود الملائكة له، ومؤكداً أن تفضيل الإنسان يرتبط بالعلم والمعرفة.

وأوضح قائلاً: خاطب الله الملائكة وقال إنه سيجعل خليفةً على الأرض. فقالت الملائكة: أتُجعل خليفةً يُفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ كما تفعل أمريكا والصهيونية اليوم. فقال الله: «إنی أعلم ما لا تعلمون»؛. ثم علّم الله آدم جميع الأسماء وقال للملائكة: عدّوا الأسماء إن كنتم صادقين. فقالت الملائكة: «سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا». فأمر الله الملائكة بالسجود لآدم.

وقال رئيس الجمهورية إن التقوى تعني قبول الكلام الصحيح، وإن اتخاذ القرار القائم على الأدلة قابل للتطبيق في مختلف المجالات. مؤكدا أن جميع التطورات التي يشهدها العالم تستند إلى القدرات التي أودعها الله في الإنسان، داعياً إلى عدم الخوف من الجديد ومواصلة الابتكار والإبداع.

بالعلم والوعي والإيمان يمكن بناء البلاد

وفي جزء اخر من كلمته، أعرب الرئيس بزشكيان عن تقديره لجهود المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الحكومة ستدعمهم وتعمل على إزالة العقبات. وقال إن التكنولوجيا يمكن توظيفها في الطب والزراعة والصناعة والتجارة، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها لتحسين حياة الناس وخدمة المجتمع والتعليم والتنمية، بدلاً من إساءة استخدامها.

وشدد على ضرورة الإيمان بإمكانية تحقيق التقدم في وقت أقصر، مضيفا أن استخدام العلم والبيانات والتمسك بالإيمان يمكن أن يساعد في إزالة جميع العقبات.

إيران تزخر بالكفاءات التي تحتاج إلى بيئة مناسبة لازدهارها

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس بزشکیان على الدعم الشامل للعلماء والنخب والمبتكرين ورواد الأعمال، قائلاً: "سندعمکم بقوة. لا يريد الأعداء أن تقف بلادنا على قدميها، ولكن إذا كنا عازمين، وازداد عدد من يقفون بعزيمة وإيمان، فلن يستطيع أحد إيقاف نمونا وتقدمنا. إيران مليئة بالكفاءات التي تحتاج فقط إلى توفير بيئة مناسبة لازدهارها. نستطيع حل جميع المشاكل بالتعاطف والتعاون والوحدة والتكاتف. نُجلّ العلم والمعرفة، ونُقدّر كل من يسعى في هذا الاتجاه."

وفي جانب من المراسم، افتُتح بحضور رئيس الجمهورية 7 آلاف و947 مشروعاً، مع توفير 1600 فرصة عمل، في مجالات منها تطوير القطاع الفضائي، والحكومة الذكية، والاقتصاد الرقمي، وشبكة المعلومات الوطنية.

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