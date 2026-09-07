نقوم بتحديث معداتنا وأنظمتنا بما يتناسب مع التهديدات الجديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد عليرضا الهامي، قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء وقائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، قال في معرض شرحه للفرق بين الأنظمة الدفاعية المحلية القوية والنماذج الأجنبية، إن الفرق الأساسي الرئيسي بين المعدات والأنظمة التي هي إيرانية 100% وتعتمد على المعرفة المحلية، يتلخص في عاملين أو ثلاثة عوامل مؤثرة.

واعتبر العميد الهامي أن الميزة الأولى للأنظمة الدفاعية المحلية القوية هي الاستغناء عن الدول الأخرى في تطويرها وتحديثها، مؤكداً أنه بما أن التهديدات تتغير شكلها وطبيعتها وتكتيكاتها لحظة بلحظة، فإنهم مضطرون إلى تحديث معداتهم وأنظمتهم بما يتناسب مع التهديدات الجديدة، وهذه العملية أسرع وأسهل بكثير بالنسبة للأنظمة التي تكون برمجياتها ومعداتها بالكامل تحت سيطرتهم، مقارنة بالمعدات الأجنبية.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش إن الميزة الثانية للمعدات الإيرانية بالكامل هي تناسبها مع الجغرافيا والاحتياجات التخصصية والخبيرة للبلاد، موضحاً أنه إما أن يشتروا نظاماً منتجاً لأغراض عامة في بلد آخر، أو ينتجوا نظاماً مصمماً وفقاً لجغرافية البلاد، وظروفها المناخية، والاحتياجات الحقيقية لساحة المعركة، وقد أثبتت هذه الخصائص عملياً تفوق المعدات الإيرانية على النماذج الأجنبية في ميدان القتال.

كما تحدث قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء عن قدرات قوات الدفاع الجوي للجيش وإعادة تأهيل الأنظمة الدفاعية، مؤكداً أنهم اليوم، بالاعتماد الكامل على القدرات الداخلية، مستعدون، ويزيدون لحظة بلحظة عدد المعدات المنتجة، ونوعها، واستخدامها، وتكتيكاتها.

وأشار العميد الهامي إلى أداء الأنظمة المحلية في حرب الدفاع المقدس التي استمرت 40 يوماً، وقال إن المعدات المنتجة خلال هذه المعركة اجتازت اختباراً ناجحاً، وهي الآن قيد التكاثر بشكل مكثف لتنتشر في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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