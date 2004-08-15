تعزيز القدرات تعتبر ضمن استراتيجيه وزاره الدفاع لمواجهه التحديات

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان شمخاني الذي كان يتحدث في اجتماع السفراء و روساء البعثات الديبلوماسيه الايرانيه في الخارج شرح انتاجات ايران العسكريه واصفا اياها بانها استراتيجيه دفاعيه للجمهوريه الاسلاميه لمواجهه التهديدات.

كما شرح وزير الدفاع السياسه الدفاعيه الايرانيه معتبرا اليقظه والوحده لاركان النظام بانهما من اهم عناصر القوه ./انتهي/