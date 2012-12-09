صالحي: ايران الشريك الطبيعي للاتحاد الاوروبي

وافادت وكالة مهر للانباء بأن علي صالحي استقبل اليوم الاحد السفير الايطالي لدى طهران، البرتو برادانيني، بمناسبة ختام مهامه الدبلوماسية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، واجرى معه محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، ابدى صالحي شكره لجهود السفير الايطالي خلال فترة مهامه بطهران، وقال: ان البلدين ايران وايطاليا يتمتعان بمكانة واهمية خاصة في منطقتيهما، وان على البلدين ان يخطوا نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها نظرا للمؤهلات والطاقات المتاحة لديهما.

ووصف وزير الخارجية ايران بأنها شريك طبيعي للاتحاد الاوروبي، واضاف: نظرا للمجالات العديدة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، فاننا مستعدون لتنمية العلاقات في جميع المجالات.

من جانبه، عبر السفير الايطالي لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية عن شكره وتقديره لتصريحات وزير الخارجية الايراني، واصفا ايران بأنها بلد كبير يتمتع بثقافة ثرية وشعب مضياف.

واضاف البرتو برادانيني انه ينبغي للبلدين ايطاليا وايران الاستفادة القصوى من الطاقات والمؤهلات المتاحة من اجل تنمية العلاقات الثنائية وتعزيزها.

ووصف برادانيني ايران بالبلد الهام والمؤثر في المنطقة، حيث تمتلك موارد غنية بالنفط والغاز فضلا عن الموقع الاستراتيجي، واضاف: لقد سعينا دوما لنكون شركاء رئيسيين لإيران./انتهى/