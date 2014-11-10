فلسطيني يطعن جندياً صهيونيا في تل أبيب ويلوذ بالفرار

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن رويترز ان شرطة الاحتلال في الاراضي المحتلة اعلنت اصابة جندي اسرائيلي، اثر طعنه بسكين من قبل فلسطيني، قرب محطة قطارات في تل أبيب اليوم الاثنين. فيما الخوف يسود الاوساط الصهيونية من اندلاع انتفاضة ثالثة قد يصعب السيطرة عليها هذه المرة.

وذكرت الشرطة ان المهاجم طعن الجندي عدة مرات، وانهم القوا القبض على مشتبه به، وهو من فلسطيني نابلس بالضفة الغربية.

ويذكر انه قبل خمسة أيام قام فلسطيني بدهس مستوطنين صهاينة ما أدى الى مقتل اثنين، فيما قتلت الشرطة الصهيونية قائد السيارة بالرصاص./انتهى/