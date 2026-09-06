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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:١٥ م

القوات اليمنية تُسقط طائرة "وينغ لونغ 2" تابعة للسعودية فوق أجواء تعز

القوات اليمنية تُسقط طائرة "وينغ لونغ 2" تابعة للسعودية فوق أجواء تعز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة من نوع "وينغ لونغ 2" تابعة للنظام السعودي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد سريع في بيانٍ مقتضب على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت الطائرة، صباح اليوم الأحد، أثناء قيامها بتنفيذ مهامًا عدائية في أجواء شمال غرب مدينة "مقبنة" بمحافظة تعز، لافتًا إلى أن استهدافها جرى باستخدام سلاح مناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة "وينغ لونغ 2" (Wing Loong II) هي طائرة بدون طيار قتالية واستطلاعية صينية الصنع، متعدّدة المهام، صُممت لتنفيذ مهام المراقبة والاستخبارات والضربات الدقيقة، وقد اسقطت الدفاعات الجوية اليمنية العديد من هذه الطائرات.

رمز الخبر 1973603

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