وزير الخارجيه يلتقي آيه الله السيستاني بمدينه النجف الاشرف

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان وزير الخارجيه السيد كمال خرازي التقي اليوم الخميس في مدينه النجف الاشرف المرجع الديني آيه الله العظمي السيد علي السيستاني بعد زيارته للمرقد الطاهر للامام علي بن ابي طالب (ع) في اليوم الثالث من زيارته للعراق.
الجدير بالذكر ان وزير الخارجيه وصل العاصمه العراقيه بغداد يوم الثلاثاء الماضي في زياره تاريخيه تهدف للمزيد من تعزيز العلاقات بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والعراق. / انتهي/
التقي وزير الخارجيه في مدينه النجف الاشرف اليوم الخميس المرجع الديني آيه الله السيد علي السيستاني .
رمز الخبر 185367
تعليقك