  1. السياسة
١٩ مايو ٢٠٠٥ - ١٣:٥٨

وزير الخارجيه يلتقي آيه الله السيستاني بمدينه النجف الاشرف

التقي وزير الخارجيه في مدينه النجف الاشرف اليوم الخميس المرجع الديني آيه الله السيد علي السيستاني .

 ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان وزير الخارجيه السيد كمال خرازي التقي اليوم الخميس في مدينه النجف الاشرف المرجع الديني آيه الله العظمي السيد علي السيستاني بعد زيارته للمرقد الطاهر للامام علي بن ابي طالب (ع) في اليوم الثالث من زيارته للعراق.
 الجدير بالذكر ان وزير الخارجيه وصل العاصمه العراقيه بغداد يوم الثلاثاء الماضي في زياره تاريخيه تهدف للمزيد من تعزيز العلاقات بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه والعراق. / انتهي/
 
رمز الخبر 185367

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي