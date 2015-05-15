موحدي كرماني: انتهاكات النظام السعودي في اليمن اساءة للاسلام والمسلمين

واضاف آية الله موحدي كرماني امام جمعة طهران المؤقت خلال خطبتي صلاة الجمعة ان الاعمال الاجرامية التي يقوم بها النظام السعودي المجرم اساء سمعة الاسلام والمسلمين في العالم كما ان الوجه القبيح للنظام السعودي وباقي الدول التي وقفت الى جانب ال سعود خلال عدوانهم ضد الشعب اليمني المسلم قد انكشف للعالم .

واضاف اية الله موحدي كرماني ان المؤسسات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الانسان التزمت الصمت حيال المجازر التي يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني وهذا يدل على ان هذه المنظمات تنظر الى حقوق الانسان بازدواجية.

واضاف خطيب صلاة الجمعة في طهران مخاطبا الشعب السعودي بالقول انتم تقومون بتلاوة القران ولكن لا تتدبرون بشكل جيد بمفاهيم الايات القرانية لانكم تلتزمون الصمت حيال ما يجري ضد الشعب اليمني الاعزل.

واضاف ان على الامة الاسلامية ان تنقذ الحرمين الشريفين من احتلال الوهابي وتقف في وجه البطش السعودي ضد الشعوب المستضعفة وكل الدلائل تشير الى ان الحكم في السعودية سوف ينتهي عاجلا ام أجلا .

واشارخطيب الجمعة في طهران الى المباحثات النووية بين ايران والدول الست قائلا : يبدو ان الغرب والولايات المتحدة و مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوهمون ازاء المحادثات مع ايران لان بعض اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي يربطون المحادثات مع ايران باعتراف الجمهورية الاسلامية بالكيان الصهيوني كما ان مدير عام الوكالة يربط المفاوضات بضرورة تفتيش المواقع العسكرية لايران وهذه كلها اوهام لا تتحقق وايران لم ولن تسمح لمفتشي الوكالة بتفتيش اماكنها العسكرية.

واضاف اية الله موحدي كرماني اننا نقول للغرب بان ايران تحت اي ظرف لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني لان هذا الكيان هو الذي يقتل الاطفال والنساء في فلسطين على مدى اكثر من 6 عقود .

واشار خطيب صلاة الجمعة في طهران الى الانتصارات التي حققتها المقاومة اللبنانية في القلمون السوري قائلا ان حزب الله قضي على المجموعات الارهابية وقام بتطهير القلمون والحدود المتاخمة مع سوريا .

واشار اية الله موحدي كرماني الى المؤامرات الاميركية الرامية الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات والمحاولات الرامية الى اسقاط الحكومة المنتخبة في سوريا قائلا هذه المؤامرات بفضل وعي الشعوب في المنطقة لم ولن تتحقق وكل المؤامرات الاميركية ستبوء بالفشل./انتهي/

