كريميان : هناك من يستخدم القوة والدولارات لزعزعة أمن المنطقة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان كريميان قال في كلمة له في مراسم افتتاح الاجتماع الثامن للاتحاد صباح اليوم الاحد في طهران ان العالم الاسلامي يعاني اليوم من حرب تشن بالنيابة ويشهد تنفيذ مؤامرة الاستكبار العالمي التي تنفذ بدولارات دول المنطقة وتجهيز ودعم الجماعات التكفيرية والارهابية ونشر العنف والتطرف والجهل في اطار المشروع الغربي للتخويف من الاسلام.

واضاف كريميان أن مناطق مختلفة من العالم الاسلامي تشهد اليوم جرائم آل سعود لكن دبلوماسية القوة والدولارات تفرض صمتا مميتا في العالم، وقال : نحن نعلن بصوت عال اننا سنقف الى جانب المظلومين وسنواصل مواجهة الظالمين وسنتصدى لتشوية صورة الاسلام الحقيقي /انتهى/.