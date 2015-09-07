  1. السياسة
٧ سبتمبر ٢٠١٥ - ١٥:٠٥

قتلى عملية مأرب بلغوا 300 عسكري

قتلى عملية مأرب بلغوا 300 عسكري

اكدت مصادر عسكرية يمنية استناداً الى معلومات خاصة جداً ومؤكدة ان عدد قتلى عملية معسكر صافر الجمعة الماضية في مأرب من السعوديين والاماراتيين والبحرينيين وغيرهم وصل الى 300 عسكري بين جندي وضابط.

واوضحت المصادر ان هذا العدد الكبير من القتلى سببه انفجار صاروخ توتشكا الباليستي فوق المعسكر مباشرة في فترة التجمع العسكري الصباحي محدثا تشظيا ناريا هائلا من رأسه المتفجر الذي يزن 500 كلغم.

كما ساهم في هلاك هذا العدد الكبير من عسكريي قوى العدوان انفجار مخازن ذخيرة فضلا عن صواريخ الراجمات التي كانت مجهزة في المعسكر اضافة الى صواريخ طائرات الاباتشي.

ولفتت المصادر العسكرية الى ان الناطق العسكري السعودي احمد العسيري وفي اثناء اعترافه السبت بمقتل 10 عسكريين سعوديين في صافر تحدث عن عدد كبير من الجرحى قال ان جزء منهم حالته حرجة وآخرون نقلوا الى السعودية للمعالجة اضافة الى بقاء عدد منهم في محافظة مأرب، ما يؤكد ان قيادة العدوان لا تزال تتكتم على العدد الحقيقي للقتلى./انتهى/

رمز الخبر 1857424

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