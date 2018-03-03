شركة طيران عمانية تسير رحلات الى مدينة شيراز جنوب ایران

وقال أنور بن محمد الرواس نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران "السلام" ( أول طيران اقتصادي في سلطنة عمان) اوضح أن الشركة تدرك أهمية الوجهات السياحية والعلاجية كشيراز ، مبينا أن مدينة شيراز الإيرانية اشتهرت بالسياحة العشلاجية خصوصا في مجال العيون لذا زاد الطلب عليها من قبل الزبائن، حسبما اوردته وكالة الانباء العمانية

وأضاف أن تدشين هذا الخط من شأنه توثيق مجالات التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خصوصا في المجال التجاري وازدياد عدد السياح بين البلدين الصديقين.

من جانبه أوضح الكابتن محمد أحمد المدير التنفيذي لطيران السلام أن تدشين خط مسقط - شيراز- مسقط إضافة جديدة لطيران السلام جاءت استجابة لطلب الزبائن ؛ لأنها تعتبر وجهة علاجية وسياحية بالإضافة إلي وجود جالية إيرانية من شيراز تقيم في مسقط.

وأضاف أن طيران السلام يخطط لوجهات أخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي طهران ومشهد.

يذكر أن شركة طيران السلام العمانية ستقوم بتسيير رحلتين أسبوعيتين الى مدينة شيراز يومي الأحد والأربعاء./انتهى/