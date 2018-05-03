غوتيريش: يجب ألا يلغى الاتفاق النووي إذا لم يكن لدينا بديل جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه "إذا ما توصلنا لاتفاق أفضل في يوم ما ليحل محله فلا بأس، لكن يجب ألا نلغيه إذا لم يكن لدينا بديل جيد".

وأضاف :"أعتقد أن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) كانت انتصاراً دبلوماسياً مهماً، وأظن أنه سيكون من الضروري الحفاظ عليها، لكنني أعتقد أيضا أن هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأني أرى أن المنطقة في وضع خطر جدا".

وتابع قائلا: "أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالانسحاب من الاتفاق مراراً كما ان الكيان الصهيوني يعمل تحريض المجتمع الدولي لخرق الاتفاق النووي. /انتهى/.