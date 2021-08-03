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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:١٣ م

رئيس اللقاء التضامني الوطني:

مرتكبو جريمة خلدة يخدمون العدو الاسرائيلي عن وعي وإدراك

مرتكبو جريمة خلدة يخدمون العدو الاسرائيلي عن وعي وإدراك

ندد رئيس اللقاء التضامني الوطني في لبنان الشيخ مصطفى ملص "بالجريمة التي ارتكبتها عصابات الغدر، في منطقة خلدة جنوب بيروت يوم الاحد الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ملص اليوم الثلاثاء في بيان: إن مرتكبي هذه الجريمة إنما يخدمون العدو الإسرائيلي عن وعي وإدراك وليس عن جهل وغباء، ويساهمون في تقويض بنيان لبنان عبر اغراقه بالفتن والفوضى.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي أظهرت فيه المقاومة أعلى درجات ضبط النفس، فإننا نحمل الأجهزة الإمنية عبء ملاحقة عصابة القتلة وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص للاقتصاص منهم.

كما نتخذ من ما جرى، دافعا لمطالبة الرئيسين عون وميقاتي والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالتعجيل في إخراج الحكومة الجديدة إلى حيز الواقع من أجل القيام بالمهام الجسام التي تنتظرها./انتهى/

رمز الخبر 1916680
https://ar.mehrnews.com/news/1916680/

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