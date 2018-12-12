  1. الإقتصاد
١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٤:٠٧

واعظي يعلن تنفيذ "SPV" غضون الأسابيع القليلة القادمة

واعظي يعلن تنفيذ "SPV" غضون الأسابيع القليلة القادمة

أعلن مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران (SPV)، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، بأنه على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال محمود واعظي للمراسلين: سيتم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران  (SPV)، خلال الأسبوعين او الثلاثة القادمة.

وأضاف واعظي: لقد شرح الأوروبيون مشكلاتهم بشأن الضغوط الاميركية الرامية لعدم تنفيذ التعاون المالي مع ايران.

وردا على سؤال بشأن منع دخول عدد من المواطنين الايرانيين إلى الأراضي الجورجية، أكد مدير مكتب الرئيس الايراني أنه تم استدعاء السفير الجورجي الى الخارجية الايرانية، وتتم في الوقت الحاضر متابعة الموضوع، موصيا الايرانيين بعدم السفر حاليا الى هذا البلد./انتهى/

رمز الخبر 1890408

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