إزاحة الستار عن صاروخ «قاصد3»

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم اليوم ضمن فعاليات معرض «اقتدار40» للانجازات العسكرية عرض صاروخ «قاصد3»،الذي يعد صاروخا محلي الصنع تم تصميمه على أيادي مهندسين ايرانيين وفقا لمواصفات دفاعية وهجومية.

يمكن لهذا الصاروخ أن يتم تثبيته على «طائرة F4»ويتمتع بمنظومة تصويرية يمكنها تحديد الأهداف وارسالها الى الطيار ليحدد هدفه بدقة، ويستطيع هذا الصاروخ أيضا استهداف الأهداف على بعد أكثر من 100 كيلو متر.

يخضع هذا الصاروخ الآن الى مراحل الاختبار الأخيرة لكي يدخل فيما بعد المنظومة العسكرية، وإن هذا الصاروخ محلي الصنع بشكل كامل./انتهى/