تم وضع بناء 60 سفينة محلياً على جدول الأعمال خلال الشهرين القادمين

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية "محمد راستاد" قال في إشارة إلى البرامج التنموية لهذه المنظمة من أجل زيادة حجم التجارة البحرية والاستثمار في الموانئ الشرقية لمحافظة هرمزجان: "نظراً لاحتياجات البلاد في المجال البحري، نقوم حاليا ببناء 26 والتي سيصل عددها إلى 60 سفينة خلال الشهرين القادمين.

وتابع: "بعد أن تم التخطيط لبناء ميناء سيريك التجاري من حيث السعة والبنية التحتية والبنى الفوقية. ستكون في ظروف جيدة، وفي الوقت نفسه، تم النظر في اعداد خطة جيدة للصادرات غير النفطية والتجارة الخارجية من هذا الميناء.

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