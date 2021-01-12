انقاذ طاقم سفينة إيرانية يبلغ عددهم 5 صيادين بالقرب من ميناء مسيرة بسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقل الموقع الاعلامي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان عن مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان حسن ابراهيمي قوله اليوم الثلاثاء، ان سفينة الصيد الايرانية التي تعرضت لعطل فني بسبب الظروف الجوية على بعد 300 ميل من ميناء تشابهار وبالقرب من ميناء مسيرة بسلطنة عمان و من خلال عملية بحث وإنقاذ بحرية وبالتنسيق مع مركز(MRCC) في ميناء تشابهار، تم انقاذ جميع طاقم السفينة الايرانية والبالغ عددهم 5 صيادين.

وبين ابراهيمي ان مركز البحث والانقاذ البحري في ميناء تشابها تلقى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من سفية صيد ايرانية معلنة عن حالة طوارئ والحاجة إلى المساعدة الفورية بسبب نفاد الوقود وتعطل المحرك في بحر عمان، وتم فورًا التنسيق اللازم مع خفر السواحل والبحرية العمانية لعملية الإنقاذ، ومن خلال عمليات بحث تم انقاذ الجميع./انتهى/