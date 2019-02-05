ظريف: لا ننتظر أوروبا في قضية التبادل المالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عقد مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان وقال إن الخطوة التي قام بها الأوروبيون حول الآلية المالية الاوروبية هي خطوة متأخرة وكان ينبغي أن يقوموا بها سابقا.

وأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن ايران لا تنتظر الأوروبيين في قضية التبادل المالي ولو أرادت أوروبا أن تثبت أنها شريك موثوق فعليها أن تقوم بإجراءات عملية.

وأشار ظريف إلى الآلية المالية الأوروبية وقال ينبغي أن تكون هذه الخطوة من الأوروبيين مقدمة للالتزام بتعهداتهم حيال الاتفاق النووي التي لم يقوموا بها حتى الآن بسبب الضغوط الأمريكية وغيرها من الاسباب.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أكد في وقت سابق إنه "لم يكن من المفترض ، ولا ينبغي أن تكون هناك صلة بين الىلية المالية الاوروبة Instex وقضايا مثل مجموعة العمل المالي FATF ، هذه الآلية هي واحدة من المهام الذاتية لأوروبا تجاه استمرار الاتفاق النووي، وإذا كان هناك من يضع الشروط، فايران هي اليت تحدد الشروط".

