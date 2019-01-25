آلية التجارة مع إيران ستعتمد انطلاقا من الاثنين المقبل

وافادت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية اليوم الخميس نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين اوروبيين ان الية التجارة الاوروبية مع ايران من المقرر ان تبدا يوم الاثنين رغم انه ما زالت هناك بعض القضايا العالقة يتعين تسويتها .

وامتنع الدبلوماسيين الثلاثة الذين نقلت عنهم بلومبيرغ النباء رفضوا الكشف عن اسمائهم لحساسية القضية . وافاد احد هؤلاء الدبلوماسيين ان يوم الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني الجاري سيكون الموعد الرسمي لانطلاق الية التجارة مع ايران ورغم ذلك فانه مازالت هناك قضايا عالقة ينبغي تسويتها وهي قد تؤخر موعد انطلاق الالية التجارية .

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد اعلن امس الاربعاء، إنه يتوقع آلية تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران، ستكون جاهزة خلال أيام.

وأبلغ لو دريان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي وفقاً لوكالة "رويترز"، أن هذه الآلية الخاصة "يجب تنفيذها في غضون الأيام المقبلة".

وأضاف: "ستكون بمثابة غرفة مقاصّة ستسمح بدخول اليورو إلى إيران للاستفادة من بعض مواردها النفطية، وفي الوقت ذاته شراء منتجات أساسية من الشركاء (الأوروبيين) الثلاثة الرئيسيين".

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز"، إن من المنتظر أن يدشن الاتحاد الأوروبي هذه الآلية رسمياً هذا الشهر، لكنها لن تعمل لبضعة أشهر لأنه ما زالت هناك حاجة إلى الاتفاق على التفاصيل الفنية.

وسيتم تسجيل الآلية، التي تستهدف تجاوز قيود أميركية جرى فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، في فرنسا وسيديرها ألماني ومن المرجح أن تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا كمساهمين.

وفي السياق، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية شريف نظام مافي، أن القناة المالية السويسرية للتجارة مع إيران جاهزة في الوقت الحاضر، بعدما أعلن وزير التجارة السويسري قبل شهر أن بلاده بصدد تدشين آلية مالية مستقلة للتجارة مع إيران.

وقال نظام مافي ، إن القناة المالية السويسرية جاهزة للتدشين في الوقت الحاضر، ولكنها بانتظار دخول المال إلى إيران.

وحول موعد تدشين هذه الآلية المالية السويسرية، قال إن الموعد لم يحدد لغاية الآن./انتهى/