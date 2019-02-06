ظريف: منطقتنا تحولت إلى منطقة حروب وتطرف بسبب تدخلات الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استقبل سفراء ورؤساء الممثلين الأجانب في إيران بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وألقى كلمة في هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس حسن روحاني.

وقال ظريف اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الإجتماع مع السفراء ورؤساء ممثليات الجمهورية الإسلامية في الخارج التي انعقدت برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، انه كان يتصور الكثير بأن الثورة الإسلامية لن تستمر أكثر من سنة واحدة؛ مضيفا ان الثورة الإسلامية المنبثقة عن الشعب الإيراني، قطعت اليوم مسيرة تنموية علي مدي أربعين عاما وهي ما زالت تواصل مسيرها بجدية تامة نحو الأمام.

وتابع، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم وفي نفس الظروف التي باتت المنطقة تعاني من الحروب وإنعدام الإستقرار، أصبحت قدرة مستقرة وعاملا لتعزيز السلام والإستقرار والأمن في المنطقة؛ مضيفا ان إيران كانت ولا زالت علي مدي الـ40 عاما الماضية واقفة في الإتجاه الصحيح، كما هي واقفة أيضا في الإتجاه الصحيح من جبهة نضال شعوب العراق وسوريا واليمن وفلسطين.

وأضاف ظريف، انه مدعاة للفخر، ان الشعب الإيراني وعلي الرغم من كافة الضغوط وأنواع الحظر، قطع طريقه وتقدم نحو الأمام وان إيران تتمتع اليوم بأمن وعلم وتقدم ذاتي؛ مؤكدا ان رؤية الشعب الإيراني الي العالم المحيط به، رؤية منبعثة عن التعاون مع دول الجوار وسائر دول العالم وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات والتعاون الودي بين إيران ودول الجوار والعالم، أكثر فأكثر./انتهى/