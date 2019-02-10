حضور جامعات ايران في تصنيف تايمز العالمي يدل على تطور ايران المذهل بمجال العلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن جامعة "الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية أن رئيس معهد ابحاث الغدد الصماء والأيض، الدكتور "فريدون عزيزي" قال خلال كلمة القاها في مراسم تكريم الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وفي اشارة الى انجازات الثورة الاسلامية خلال العقود الاربعة الماضية، قال: أن الاحصائيات الموجودة تدل على أن المؤشرات الصحية كمعدل الوفيات ومأمول الحياة واتاحة الامكانيات الطبية والصحية تحسنت جدا مقارنة بما قبل انتصار الثورة الاسلامية، وايضا شهدت الاعوام الاخيرة تطورا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال التعليم الجماعي.

وقدم عزيزي تقريرا يشير الى التطور الذي حصل في ايران بمجال تاسيس الجامعات والمعاهد من فئة العلوم الطبية وازدياد عدد الخريجين في مختلف مستويات الدراسات العليا بدءا من الماجيستر حتى المستوى الاستشاري.

ووفقا لوكالة مهر اعتبر عزيزي ان حضور الجامعات الايرانية في نظام تصنيف الجامعات الذي تنشره مجلة تايمز لتعليم العالي، يدل على تفوق ايران على جميع البلدان الاسلامية، قائلا: أن التطور في مجال الانتاج العلمي في ايران خلال العقدين الماضيين كان مذهلا، وحاليا تتصدر ايران قائمة البلدان الاسلامية في المجال المذكور وإنها تتقدم ايضا على بعض من الدول الاوروبية.

واضاف الاستاد في جامعة "الشهيد بهشتي": أن ارتقاء عدد المجلات العلمية ووحدات انتاج الادوية وما توصل اليه الباحثون في مجال انتاج العقاقير الطبية، تعد من انجازات الثورة الاسلامية، فضلا عن ما ذكر./انتهى/