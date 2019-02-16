باحثون ايرانيون يبدعون سبيكة لحام نانوية عارية من الرصاص وصديقة للبيئة

وقال المدير التنفيذي لمشروع انتاج هذه السبائك "رضا صيادي نفر" الخريج من جامعة "تربيت مدرس" في حديثه مع مراسلة وكالة مهر للأنباء: في عام 2006 تم منع استخدام سبائك اللحام التي تحتوي على عنصر الرصاص في الصناعات الالكترونية، بسبب الاضرار التي تلحقها بالطبيعة، سيما انها مسرطنة.

واضاف: لازال في ايران يستخدم قصدير اللحام التقليدي الذي يحتوي على الرصاص، في عملية اللحام الكهربائي، ما يمنع تصدير الكثير من المنتجات الايرانية الى الكثير من البلدان، حيث دفعنا هذا الامر نحو مشروع صنع "سبيكة لحام نانوية عارية من الرصاص"، باستخدام عناصر الفضة والقصدير والنحاس، مشيرا الى ان العناصر المذكورة تعد صديقة للبيئة وتتمتع بمواصفات فيزيائية وكيميائية جيدة للغاية ولا تهدد سلامة الشخص الذي يقوم بعملية اللحام.

وفي اشارة الى مواصفات هذه السبائك، قال مبدع المشروع: سبائك اللحام النانوية تتفوق على باقي سبائك العارية من الرصاص والتي تتشكل من عناصر Sn- Ag- Cu، من حيث انها صديق للبيئة ودرجة ذوبانها عالية، كما ان قابليتها للتبليل جيدة وتكلفته انتاجها اقل مقارنة بسبائك Sn- Ag- Cu اليوتكتك، مضيفا: تتمتع هذه السبائك بمقاومة ميكانيكية عالية جدا مقارنة بسبائك SAS، فضلا عن إنها آمنة وتتطابق مع المعايير العالمية للسلامية وقادرة على التنافس مع النظائر الاجنية باسعار اقل للغاية، لافتا الى ان هذا المشروع يمنع خروج العلملة الاجنبية من البلاد ويفتح مجالا للتصدير الى الخارج./انتهى/