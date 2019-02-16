  1. السياسة
١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٣:٤١

التقرير حول مصير ايران في اتفاقية "باليرمو" أجل الى الأسبوعين القادمين

التقرير حول مصير ايران في اتفاقية "باليرمو" أجل الى الأسبوعين القادمين

اعلن العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام "غلامرضا مصباحي" تأجيل موضوع انضمام ايران لمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود "باليرمو" الى الإجتماع القادم لهذا المجمع، الذي سيعقد بعد اسبوعين.

وصرح العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام "غلامرضا مصباحي" لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بجلسة اليوم التي تناولت موضوع التحاق ايران الى اتفاقية "باليرمو"، صرح: تم تاجيل التقرير حول موضوع التحاق ايران الى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، الى الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد اسبوعين.

وقال أن اعضاء المجمع كانوا قد حجزوا سابقا من أجل الإبداء برأيهم وطرح اسألتهم في هذا الاجتماع، لكن لم يسنح الوقت لعدد منهم بطرح وجهات نظرهم والتحدث في الامر، ما أدى الى تأجيل الموضوع للإجتماع المقبل./انتهى/

رمز الخبر 1892328

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي