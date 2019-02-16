التقرير حول مصير ايران في اتفاقية "باليرمو" أجل الى الأسبوعين القادمين

وصرح العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام "غلامرضا مصباحي" لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بجلسة اليوم التي تناولت موضوع التحاق ايران الى اتفاقية "باليرمو"، صرح: تم تاجيل التقرير حول موضوع التحاق ايران الى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، الى الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد اسبوعين.

وقال أن اعضاء المجمع كانوا قد حجزوا سابقا من أجل الإبداء برأيهم وطرح اسألتهم في هذا الاجتماع، لكن لم يسنح الوقت لعدد منهم بطرح وجهات نظرهم والتحدث في الامر، ما أدى الى تأجيل الموضوع للإجتماع المقبل./انتهى/