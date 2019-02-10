آية الله العظمى "صافي كلبايكاني" يدين جريمة نحر الطفل "زكريا" في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله العظمى السيد "صافي كلبايكاني" أصدر بيانا ادان فيه جريمة نحر الطفل السعودي "زكريا" معزياً عائلته على هذه المصيبة.

واعتبر أن تنفيذ كمثل هذه الجريمة على يد شخص يحمل افكار بغيضة مناهضة للإسلام وللإنسانية، تنم عن مدى خباثة فئة تدعوا الناس الى الضلالة خلال عدة سنوات وفي مركز نزول الوحي والقران الكريم وفي جوار مرقد النبي (ص).

وأدان الصمت الذي يتخذه المجتمع الدولي وحكام الدول الاسلامية سيما السعودية، إزاء هذه الجريمة النكراء، معتبرا أن هذا الصمت يدل على تأييد هؤلاء لهذه الجريمة.

وعزى اية الله العظمى كلبايكاني والد ووالدة الطفل زكريا اللذان هم من محبي اهل البيت عليهم السلام، كما تمنى لهما الأجر والسلوان من عند الباري تعالى وأن يلقى جميع الظالمين جزائهم على ما يرتكبونه من الجارئم ومجازر بحق المظلومين.

وختم البيان بالآية الشريفة: " وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ"./انتهى/.