وزير العلوم الايراني يعلن تأسيس فرعين لجامعتين إيرانيتين في اقليم كردستان العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي تضمن اليوم الثلاثاء استجواب نواب المجلس لوزير العلوم الايراني "منصور غلامي" فيما يتعلق بكفاءة وزارة العلوم ومستوى أدائها على مستوى الداخلي والدولي.

وفي معرض رده على سؤال احد النواب حول مكانة الجامعات الايرانية على الصعيد العالمي، قال وزير العلوم: توجد الكثير من أنظمة تصنيف الجامعات عالميا، من ضمنها نظام تصنيف جامعة ليدن، حيث نرى أن 23 جامعة ايرانية حازت على مراكز في قائمة هذا التصنيف.

وبالاشارة الى ان سياسات الاقتصاد المقاوم تؤكد على ضرورة رفع مستوى الجامعات الايرانية في أنظمة التصنيف العالمية، قال غلامي: خلال العامين الاخيرين بذلنا جهودا لمنح مصادر مالية للجامعات من أجل ارتقاء مستوياتها، لكن لم يتم توفير هذه المصادر.

وبشأن انتقاد أحد النواب لعدم استغلال الفرص الدبلوماسية لإنشاء فروع لجامعات ايران خارج ايران، قال وزير العلوم الايراني: إننا نحاول استغلال الطاقات الدبلوماسية لفتح سبل لممارسة الدبلوماسية العلمية، مشيرا الى النجاح الذي تحقق عبر مخطط السنوات العشرة الاخيرة، حيث دخلت الجامعات الايرانية بعام 2014 في 15 مشروعا مشتركا مع جامعات اوروبية واسيوية، فضلا عن زيارات أجراها أعضاء الهيئات الدراسية في الجامعات الى دول الجوار.

واعلن غلامي عن إصدار رخصتين لتاسيس فرع لكل من الجامعتين "الشهيد بهشتي" و"العلوم والصناعة" في اقليم كردستان، كما لفت الى وجود فرع للجامعة الحرة الايرانية في افغانستان.

وأشار غلامي الى بحث موضوع التعاون العلمي بين ايران والعراق خلال لقائه بوزير العلوم العراقي، قائلا: هناك توجد برامج لتاسيس جامعة "علوم الابحار" في مدينة البصرة العراقية.

وفي النهاية صوت 112 نائبا لصالح الاقتناع بأجوبة وزير العلوم من اصل 194 نائبا حاضرا في البرلمان و55 صوتوا بعدم الاقتناع بهذه الاجوبة، فيما امتنع 2 عن التصويت./انتهى/.