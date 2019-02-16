جامعة طهران تنضم الى الجمعية الدولية لإقتصاديات الدواء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جامعة طهران للعلوم الطبية انضمت كأول جامعة ايرانية الى الشبكة الدولية الطلابية لجمعية اقتصاديات الدواء (ISPOR)، حيث تم تقديم هذه الجامعة كعضوة رسمية في الاجتماعInternational Network Leadership Meeting الذي يعقد شهريا في مدينة نيوجيرسي الامريكية.

وتعتبر جمعية الـ ISPOR الاكثر اهمية في مجال اقتصاديات الصحة بالعالم، حيث ادت خلال السنوات الاخيرة دورا ملحوظا في مجال تنمية البنى التحتية لإقتصاديات الصحة عبر التخطيطات العامة في مختلف دول العالم.

وتقوم هذه الجمعية ضمن اطار مهامها لإرتقاء المستوى الصحي على الصعيد العالمي وعبر شبكة تتشكل من أكثر من 110 دولة، بإجراء العديد من المناسبات العلمية والتعليمية، بغية ترسيخ مفاهيم اقتصاديات الصحة على مختلف المستويات.

وسوف تترأس القسم الدولي الخاص بإيران في جمعية ISPOR الدكتورة "شكوفه نيكفر" الاستاذ المشارك لمجموعة اقتصاديات الدواء في جامعة طهران للعلوم الطبية./انتهى/