  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٠ م

روحاني:

ايران غَدَت ورشة اقتصادية كبيرة تواجه الحظر الراهن

ايران غَدَت ورشة اقتصادية كبيرة تواجه الحظر الراهن

صرح الرئيس الإيراني "حسن روحاني" بأن ايران، تحوّلت الى ورشة اقتصادية ضخظة، مؤكداً حضور الجميع فيها بفاعلية لمواجهة الحظر الراهن.

وأفادت وكالة مِهر للأنباء أن تصريح الرئيس "حسن روحاني" جاء خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية، اقيمت صباح اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس برعاية الرئيس روحاني وحضور جمع من كبار المسؤولين المعنيين في البلاد، بالتزامن في 3 محافظات غربية وهي : ايلام واذربايجان الغربية وهمدان.

واضاف رئيس الجمهورية : عندما نشاهد هذا الكم الصناعي الهائل، نحن في الواقع نقف امام اقتدار ايران والانجازات التي تحققت بفصل هذا الشعب العظيم في جميع المجالات ومنها الصناعية داخل البلاد.

وتابع : ان الشعب الايراني الابي، يراهن على صموده وعدم رضوخه امام المؤامرات التي يحيكها الاخرون. 

يتبع...

رمز الخبر 1910434

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات