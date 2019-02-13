ايران تبدأ بصناعة الجيل الثالث من خلايا الألواح الشمسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه نقلا عن هيئة العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية في ايران انه نظرا لاهمية الاتجاه نحو الطاقات المتجددة بدات شركت ناشئة بالعمل بطريقة جذابة بتنفيذ افكارها بما يخص بزيادة الاستفادة من الطاقة الشمسية من اجل الحد من انبعاث الغازات.

وقد تم انشاء هذه الشركة الناشئة لإنتاج خلية شمسية من الجيل الثالث ، وبالإضافة إلى تحويل طاقة الضوء إلى كهرباء ، وتتميز هذه الخلايا بانها شفافة وخفيفة وايضا يمكن ان يكون لها استخدامات متعددة.

بدأ نشاط الجيل الثالث من الخلايا الشمسية في عام 1994 كمشروع طلابي ، ونجح الباحثون في إنتاج هذا المنتج بعد الدراسة ولكن هذه كانت البداية فقط ، حيث كان من المفترض قبل ادخال هذه الألواح الى السوق التجارية القيام بعدة ابحاث وتجارب عليها والان تقوم هذه الشركة الناشئة بالقيام بعملية تسويق لمنتجها./انتهى/