حزب الله يدين بشدة التفجير الارهابي في زاهدان جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العهد الأخباري إن حزب الله البيان أصدر بياناً أدان فيه الاعتداء الإرهابي في جنوب شرق إيران جاء فيه:

يدين حزب الله بشدة التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة تقل عددا من الاخوة في حرس الثورة الاسلامية ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ويرى حزب الله ان عصابات التكفير والارهاب التي لا تخفي امريكا واسرائيل وحلفاؤهما في المنطقة انهم صنعوهم ومولهم ورعوهم يقفون وراء هذا الهجوم الانتحاري البشع.

ان هذه الجماعات المجرمة التي هالها الحضور الجماهيري الواسع للشعب الايراني في الذكرى الاربعين لانتصار ثورتهم الشابة ارادوا ايصال رسالة مغمسة بالدماء تعبر عن الصورة الحقيقية للارهاب المنظم الذي ترأسه الادارة الاميركية وتحرض دول العالم على القيام به.

ان تزامن هذا التفجير مع انعقاد موتمر وارسو والتجمع الدولي المعادي لايران الذي تقوده واشنطن يكشف التناغم التام بين الادارة الاميركية ومنظمات القتل والاجرام على زعزعة الاستقرار والامن في الجمهورية الاسلامية.

ان الشعب الايراني الذي اكد امس بحضوره المليوني في الساحات تمسكه بجمهوريته الاسلامية الفتية لن تضعفه هذه الجرائم بل ستزيده قوة واصرارا على مواصلة التقدم والازدهار وسيبقى نورا تهتدي به الشعوب التواقة للحرية والاستقلال. /انتهى/.