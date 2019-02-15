ترامب: سنصدر إعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة

وبحسب "رويترز"، ينتظر الحلفاء الأوربيون وروسيا أن يروا كيفية تنفيذ ترامب لقراره حول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا البالغ عددها 2000 جندي من البلاد.

وقال ترامب خلال حفل "روز جاردن" في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، أنه ينوي التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد كخطوة في سبيل المضي في إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس.

وأضاف ترامب، في خطابه من واشنطن، "سأوقع على حالة الطوارئ الوطنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في السابق من قبل الرؤساء السابقين لأمور أقل أهمية في بعض الحالات".

وتابع ترامب، مدافعا عن الإجراء الذي يهدف للحد من الهجرة غير المشروعة إلى بلاده، "نحن نتحدث عن غزو لبلدنا؛ غزو لتجار المخدرات وتجار البشر…يقولون إن الجدار لن ينجح، وأنا أقول لهم إن الجدار سينجح 100%".

وأضاف الرئيس الأميركي، "أود أن اشكر الرئيس المكسيكي لأنه ساعدنا في إيقاف القوافل الحاشدة التي حاولت غزونا".